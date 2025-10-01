وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

مع التقدّم في العمر، يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف تدريجي في البصر يعرف طبيًا باسم قصو البصر الشيخوخي (Presbyopia)، وغالبًا ما يكون الحل التقليدي هو ارتداء النظارات الطبية.

قطرات عيون بديلة للنظارات

ولكن دراسة جديدة كشفت عن خيار بديل قد يُحدث ثورة في مجال علاج مشاكل النظر، وفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وتابعت دراسة حديثة 766 مريضًا بمتوسط عمر في الخمسينات، يعانون من قصو النظر الشيخوخي. وبدلًا من الاعتماد على النظارات، وصف الباحثون لهم قطرات عيون مبتكرة تحتوي على:

ـ البيلوكاربين: دواء يساعد العين على ضبط التركيز بشكل طبيعي.

ـ الديكلوفيناك: مضاد التهاب خفيف يقلل من التهيج ويعزز راحة العين.

نتائج الدراسة

ونصح الباحثون باستخدام القطرات مرتين يوميًا، صباحًا وبعد 6 ساعات، مع إمكانية إضافة جرعة ثالثة عند الحاجة.

وبعد ساعة واحدة فقط من الجرعة الأولى، أظهر المشاركون تحسنًا ملحوظًا في حدة البصر، وتمكنوا من قراءة صفوف إضافية من الحروف على مخطط العين.

وبتركيز منخفض، تمكن المرضى من رؤية صفين إضافيين، بينما أتاح التركيز الأعلى قراءة ثلاثة صفوف أو أكثر.

وبعد عام كامل، حافظ أكثر من 80% من المرضى على رؤية أفضل دون الحاجة إلى نظارات القراءة.

الآثار الجانبية

وجاءت النتائج، بأن ثلث المشاركين شعروا بخفوت مؤقت في الرؤية، وكانت نسبة قليلة أبلغت عن تهيج أو صداع بسيط، وجميع الأعراض كانت مؤقتة ولم تدفع أي مريض للتوقف عن العلاج.

تصريحات الخبراء

وقالت الدكتورة جيوفانا بينوزي، مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لقصو النظر الشيخوخي في الأرجنتين، إن هذه القطرات تمثل «حلًا غير جراحي وسهل المنال، يمنح المرضى مرونة أكبر ويغنيهم عن الاعتماد المستمر على نظارات القراءة».

الحاجة لمزيد من الدراسات

ويحذر الخبراء من أن الاستخدام طويل الأمد للبيلوكاربين قد يسبب ضعف الرؤية الليلية أو مشاكل نادرة في الشبكية.

كما أن الاستخدام المطوّل للديكلوفيناك قد يؤثر على سطح العين. لذا، يُوصى بمزيد من الأبحاث قبل اعتماد هذه القطرات كبديل شائع.