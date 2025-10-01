قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات المغرب .. جيل زد يقتحم الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط
أحمد الكاس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. ودكة البدلاء «كلمة السر»
أسباب الخشوع في الصلاة.. البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أمور
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل
أحمد عادل: الأهلي استحق القمة .. والزمالك لم يعد مرعبًا | فيديو
«الغندور»: أزمة لائحة تمنع كريم التهامي من الترشح في انتخابات الأهلي
5180 جنيهًا .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر
افتتاح دور الانعقاد السادس لمجلس النواب اليوم .. ماذا سيحدث؟
الإنسان الكامل .. أعباء تحمَّلها النبي بمفرده فكان المثال والقدوة
نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة في مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بالنواب
110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر
خل التفاح وسر خسارة الوزن .. دراسة تكشف الفوائد المذهلة | لن تتوقعها
وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

آية التيجي

مع التقدّم في العمر، يعاني الكثير من الأشخاص من ضعف تدريجي في البصر يعرف طبيًا باسم قصو البصر الشيخوخي (Presbyopia)، وغالبًا ما يكون الحل التقليدي هو ارتداء النظارات الطبية. 

ولكن دراسة جديدة كشفت عن خيار بديل قد يُحدث ثورة في مجال علاج مشاكل النظر، وفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وتابعت دراسة حديثة 766 مريضًا بمتوسط عمر في الخمسينات، يعانون من قصو النظر الشيخوخي. وبدلًا من الاعتماد على النظارات، وصف الباحثون لهم قطرات عيون مبتكرة تحتوي على:

ـ البيلوكاربين: دواء يساعد العين على ضبط التركيز بشكل طبيعي.

ـ الديكلوفيناك: مضاد التهاب خفيف يقلل من التهيج ويعزز راحة العين.

نتائج الدراسة

ونصح الباحثون باستخدام القطرات مرتين يوميًا، صباحًا وبعد 6 ساعات، مع إمكانية إضافة جرعة ثالثة عند الحاجة.

وبعد ساعة واحدة فقط من الجرعة الأولى، أظهر المشاركون تحسنًا ملحوظًا في حدة البصر، وتمكنوا من قراءة صفوف إضافية من الحروف على مخطط العين.

وبتركيز منخفض، تمكن المرضى من رؤية صفين إضافيين، بينما أتاح التركيز الأعلى قراءة ثلاثة صفوف أو أكثر.

وبعد عام كامل، حافظ أكثر من 80% من المرضى على رؤية أفضل دون الحاجة إلى نظارات القراءة.

الآثار الجانبية

وجاءت النتائج، بأن ثلث المشاركين شعروا بخفوت مؤقت في الرؤية، وكانت نسبة قليلة أبلغت عن تهيج أو صداع بسيط، وجميع الأعراض كانت مؤقتة ولم تدفع أي مريض للتوقف عن العلاج.

تصريحات الخبراء

وقالت الدكتورة جيوفانا بينوزي، مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لقصو النظر الشيخوخي في الأرجنتين، إن هذه القطرات تمثل «حلًا غير جراحي وسهل المنال، يمنح المرضى مرونة أكبر ويغنيهم عن الاعتماد المستمر على نظارات القراءة».

الحاجة لمزيد من الدراسات

ويحذر الخبراء من أن الاستخدام طويل الأمد للبيلوكاربين قد يسبب ضعف الرؤية الليلية أو مشاكل نادرة في الشبكية.

كما أن الاستخدام المطوّل للديكلوفيناك قد يؤثر على سطح العين. لذا، يُوصى بمزيد من الأبحاث قبل اعتماد هذه القطرات كبديل شائع.

ضعف البصر قصر البصر الشيخوخي قطرات العيون علاج ضعف النظر تحسين النظر بدون نظارات البيلوكاربين الديكلوفيناك

