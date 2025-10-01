نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته

أكد أحمد حمودة، نجم نادي المقاولون العرب السابق، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور أن الأهلي يعاني من مشكلات إدارية وفنية، حتى على مستوى جماهيره، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك هو من ظلم نفسه بعد أن منح الأهلي الأمل في العودة للمنافسة على لقب الدوري.

وأضاف حمودة: "لاعبو الزمالك لا يجب أن يلوموا إلا أنفسهم بعد الخسارة أمام الأهلي، بينما بدأ الأخير المباراة بأسوأ مستوى له منذ فترة طويلة".

وتابع: "فيريرا لا يجيد قراءة المنافس ولا يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة، ولو كان الأهلي في كامل تركيزه وفورمته لنجح في الفوز على الزمالك بفارق ستة أهداف".