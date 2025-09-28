سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في باريس.

إطلالة سارة سلامة في باريس

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون باللون الجينز مع توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تبالغ سارة سلامة في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.