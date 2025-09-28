دينا فؤاد تثير الجدل بالأسود في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة دينا فؤاد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة دينا فؤاد في أحدث جلسة تصوير

خطفت دينا فؤاد الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن قوامها المثالي.

انتعلت دينا فؤاد حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في المجوهرات والإكسسوارات مما زاد من أناقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، بدت دينا فؤاد بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.