مي عمر تستعرض رشاقتها بفستان ملفت.. صور

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان مي عمر

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون البني واتسم التصميم بشق من الساق وكشف التصميم عن رشاقتها.

انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم، تزينت ببعض المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.