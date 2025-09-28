قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بالصور

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

رنا عصمت

نشرت الفنانة نرمين الفقى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال تواجدها  فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

وتألقت نرمين الفقى، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا شيفون مفتوح من منطقة الصدر في افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب بلغ سعره 52 ألف جنيه.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز  نرمين الفقى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نرمين الفقى،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

