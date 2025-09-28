7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

يمكن لبعض العادات الصباحية أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المبكرة بصمت، عدم ترطيب نفسك بعد الاستيقاظ أو تخطي وجبة الإفطار أو استهلاك الأطعمة المالحة المفرطة يمكن أن يضع ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية، يوصي الخبراء باعتماد إجراءات صباحية صحية للقلب للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

الصباح ليس فقط الوقت المثالي لتحديد نغمة يومك بأكمله، ولكنه يساعدك أيضا على البقاء نشيطا. وفقا للخبراء، فإن كيفية تعامل جسمك بعد الاستيقاظ مباشرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة القلب، في حين أن معظم النوبات القلبية والسكتات الدماغية تحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم وهرمونات التوتر مثل الكورتيزول في الساعات الأولى، إلا أن هناك بعض العادات اليومية التي تجعل جسمك ضعيفا للغاية.



عادات خاطئة تؤثر على صحة القلب



يقول الأطباء إن هناك بعض الأشياء المهمة التي تحتاج إلى التوقف عن القيام بها لإبطاء أي نوع من المخاطر على قلبك.

لا تشرب الماء

نظرا لكون جسمك حوالي 60 في المائة من الماء نفسه، يعتمد في الغالب على الماء ليعمل بشكل صحيح، عدم استهلاك ما يكفي منه يمكن أن يكون له العديد من الآثار على صحتك ورفاهيتك، وخاصة قلبك، إذا كنت تعاني من الجفاف بشكل معتدل، فإن قلبك يذهب إلى العمل الإضافي لضخ الدم عبر الأوردة والشرايين - حيث يؤدي الجفاف إلى ارتفاع حجم الدم المتداول عبر جسمك، مع حجم أقل ومحتوى صوديوم أعلى، يصبح الدم أكثر سمكا ولا يتدفق بحرية كما هو الحال عندما تشرب الكثير من الماء.

للحفاظ على حركة الدم، يزداد معدل ضربات قلبك، وينخفض ضغط الدم أيضا، مما قد يسبب مضاعفات مثل الإغماء.

عدم الإحماء قبل التدريبات

عدم القيام بأي نوع من تمارين الإحماء قبل التدريبات الثقيلة يمكن أن يؤثر سلبا على صحة قلبك، لأنه يضع متطلبات مفاجئة ومضنية على الجهاز القلبي الوعائي. وفقا للأطباء، إذا بدأت في التمرين مباشرة بعد الاستيقاظ، فقد يسبب ذلك إجهادا غير طبيعي على عضلة القلب وربما يؤدي إلى انخفاض خطير في ضغط الدم.

وبالتالي، تحتاج إلى اتباع نظام الإحماء المناسب الذي يمكن أن يزيد تدريجيا من معدل ضربات القلب، ويحسن تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى العضلات - مما يسمح للقلب بالانتقال بلطف من الراحة إلى النشاط.

عدم التحقق من مستويات ضغط الدم

يجب على أولئك الذين يعانون من مشكلة في ضغط الدم ملاحظة ذلك بانتظام، يمكن أن يعرضك ارتفاع ضغط الدم - المعروف أيضا باسم "القاتل الصامت" - لخطر كبير، حيث أن الصباح هو عندما ترتفع القراءات في أغلب الأحيان.

يمكن أن يعني تخطي فحص صباحي بسيط أنك قد تفوت العلامات المبكرة، والتي يمكن أن تكون كارثية على المدى الطويل.

تناول وجبة إفطار عالية الصوديوم والسعرات الحرارية

يحدد الإفطار نغمة يومك القادم، وبالتالي، يجب أن يكون صحيا للحفاظ على لياقتك فحسب، بل أيضا نشاطا. يمكن أن يؤدي تناول الصوديوم والوجبات السريعة المليئة بالملح على الإفطار إلى وضع ضغط شديد على صحة قلبك على المدى الطويل.

وفقا للدراسات، يمكن أن تؤدي وجبات الإفطار المالحة إلى ارتفاعات صباحية في ضغط الدم، وهي نافذة زمنية حرجة عندما تكون النوبات القلبية أكثر احتمالا.

لا آكل أي شيء

عدم تناول وجبات الإفطار المالحة بشكل علني لا يعني على الإطلاق تخطي وجبات الصباح تماما. وفقا للدراسات، فإن عدم تناول وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية - بسبب ارتباطه بارتفاع معدلات السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري، تناول وجبة إفطار صحية بانتظام ينظم ضغط الدم، ويدير نسبة السكر في الدم، ويحافظ على وزن صحي

يقول الأطباء إن جسمك يحتاج إلى وقود ثابت في الصباح لموازنة نسبة السكر في الدم ومنع إجهاد الأوعية الدموية.

المصدر: timesnownews