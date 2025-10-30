الزمالك يستثنى بعض اللاعبين في صرف المستحقات وعلى رأسهم محمد السيد

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن مسئولي نادي الزمالك استثنوا بعض اللاعبين من صرف جزء من المستحقات المتأخرة ، قبل مواجهة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.

وشدد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، تواجد محمد السيد ضمن اللاعبين الذين لم يصرف لهم أي مستحقات قبل مواجهة البنك الأهلي،حيث يأتي هذا القرار وفق إجراءات يتبعها مسئولو القلعة البيضاء في هذا الملف بالتنسيق مع جون إدوار المدير الرياضي.

وتابع، تعثر ملف تجديد عقد محمد السيد لاعب الزمالك خلال الساعات الماضية بسبب بعض الخلافات على الأمور المالية.