نادر السيد: لم أستوعب طريقة العمل داخل الزمالك.. ومن الضروري توضيح الصورة

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يشعر بالدهشة من طريقة إدارة الأمور داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملف كرة القدم.

وقال نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار: “بصراحة أنا لم أستوعب طريقة العمل داخل نادي الزمالك، ولا أعرف من يتولى إدارة الكرة حاليًا، الأمور غير واضحة وهناك غموض كبير.”

وأضاف: “يجب أن تكون هناك شفافية كاملة مع جماهير الزمالك، لأن الجمهور له الحق في معرفة ما يحدث داخل ناديه، فالغموض يولد الشك وعدم الثقة.”

وعبر نادر عن اندهاشه من انسحاب فريق اليد بالزمالك من بطولة أفريقيا، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مدروسة، وأن النادي لا يحتمل المزيد من الأزمات في مختلف الألعاب.