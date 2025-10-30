السوبر أهم.. الزمالك يؤجل مفاوضات التجديد مع عبد المجيد وحمدي

كشف الإعلامي جمال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك قرر تأجيل مفاوضات التجديد مع الثنائي حسام عبد المجيد وأحمد حمدي إلى ما بعد بطولة السوبر المصري التي تُقام الأسبوع المقبل في الإمارات.

قرار التأجيل للحفاظ على التركيز

وأوضح الغندور أن القرار جاء في إطار حرص الجهاز الإداري والفني على الحفاظ على تركيز اللاعبين والفريق بالكامل، خاصة أن الزمالك يستعد لخوض أربع مباريات قوية خلال عشرة أيام فقط، وهي فترة مضغوطة تتطلب التركيز الكامل من الجميع دون أي تشتيت ذهني مرتبط بالعقود أو المفاوضات.

السوبر أولوية للزمالك

وأشار إلى أن بطولة السوبر تُعد أولوية قصوى لمجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة جوزيه توريس، إذ يسعى الفريق لتحقيق اللقب لتعزيز الثقة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة، مما جعل المسؤولين يؤجلون أي ملفات خارج الإطار الفني حتى نهاية البطولة.

موقف محمد السيد مختلف

وفي سياق آخر، أوضح الغندور أن موقف اللاعب محمد السيد كان مختلفًا، حيث كان من المقرر أيضًا تأجيل التفاوض معه إلى ما بعد السوبر، إلا أن الهجوم الجماهيري عليه عقب مباراة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية عجّل بعقد جلسة عاجلة مع وكيل أعماله لبحث مستقبله مع النادي.

رؤية إدارية متكاملة



واختتم الغندور حديثه مؤكدًا أن قرارات جون إدوارد الأخيرة تعكس نهجًا إداريًا منظمًا داخل الزمالك، يقوم على ترتيب الأولويات وحماية استقرار الفريق في المراحل الحاسمة من الموسم، خصوصًا مع دخول الفريق في أكثر من بطولة محلية وقارية في وقت واحد.



