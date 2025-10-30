يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده



كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل جلسة المفاوضات التي جرت بين إدارة نادي الزمالك واللاعب محمد السيد بشأن تجديد عقده، موضحًا أن الجلسة شهدت تقديم عرض رسمي من النادي لتجديد العقد لمدة أربعة مواسم.



وقال محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:إن عرض الزمالك تضمن حصول محمد السيد على 5 ملايين جنيه في الموسم الأول والثاني، و6 ملايين جنيه في الموسم الثالث والرابع، وهو العرض الذي رحب به اللاعب بشكل مبدئي، خاصة بعد طلبه السابق الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وأشار محمد طارق أضا، أن محمد السيد اشترط الحصول على 3 ملايين جنيه كمنحة تعاقدية إضافية، ليتمكن من شراء سيارة مثل زملائه في النادي والمنتخب، وهو الشرط الذي رفضه المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، ليؤجل بذلك الحسم النهائي لمفاوضات التجديد.

وأوضح محمد طارق أضا، أن محمد السيد أبلغ مسؤولي الزمالك بأنه يتحمل تكاليف شهرية تبلغ 10 آلاف جنيه لشركة تحليل الأداء، بالإضافة إلى دفع مستحقات مدرب أحمال خاص واستخدام صالات رياضية خارج النادي، بينما تتأخر مستحقاته في النادي بشكل مستمر.

واختتم محمد طارق أضا، حديثه بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تمسكت برفض منحة التعاقد الإضافية التي طلبها اللاعب، مشيرًا إلى أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد حتى الآن، وهو ما يؤجل حسم مستقبل محمد السيد مع الفريق الأبيض.