65 دولة يمكنك السفر إليها بدون تأشيرة.. بجواز السفر فقط
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
رياضة

بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على التأمين الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة براميدز وفريق التأمين الإثيوبي بتقدم بيراميدز بهدف نظيف، في إطار إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف بيراميدز مصطفى زيكو في الدقيقة 11من انطلاق المباراة براسية رأئعة.

أعلن الكرواتي كرونسلاف  يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الإثيوبي في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى زيكو - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي

وتذاع مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي عبر قناة أون تايم سبورت.

مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي 

وتعد تلك المباراة حاسمة لحجز تذكرة التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتاج بيراميدز الي الفوز أو التعادل السلبي للتأهل الي دور المجموعات

يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب تقامان على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بعد رفض الاتحاد الأفريقي "كاف" اعتماد ملاعب إثيوبيا.

براميدز التأمين الإثيوبي دوري أبطال أفريقيا

