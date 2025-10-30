دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالفوز على التأمين الإثيوبي بهدفين نظيفين

تأهل فريق براميدز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق التأمين الإثيوبي بنتيجة2-0، في إطار إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف بيراميدز الاول مصطفى زيكو في الدقيقة 11من انطلاق المباراة براسية رائعة، وجاء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة يتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بعد الفوز بمجموع اللقاءين 3-1.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى زيكو - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي