انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر
هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير
أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتأهل لدور المجموعات بالفوز على التأمين الإثيوبي بهدفين نظيفين

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

تأهل فريق براميدز  إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق التأمين الإثيوبي بنتيجة2-0، في إطار إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف بيراميدز الاول مصطفى زيكو في الدقيقة 11من انطلاق المباراة براسية رائعة، وجاء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة يتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بعد الفوز بمجموع اللقاءين 3-1.

تشكيل بيراميدز 

أعلن الكرواتي كرونسلاف  يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة التأمين الأثيوبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي في مباراة الإياب لدور الـ٣٢ بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

تشكيل بيراميدز في مواجهة التأمين الأثيوبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى زيكو - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمود زلاكة - مروان حمدي

براميدز دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أفريقيا التأمين الإثيوبي

