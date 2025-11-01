بودي سمير: لو فيه عدل بيراميدز سيفوز بالدوري

أكد عبد الرحمن سمير "بودي سمير" حارس مرمى نادي إنبي، على إمكانية حدوث مفاجأت في بطولة الدوري في حالة مراعاة إقرار الحق والعدل بين جميع الفرق قائلاً: لو الأمور هتمشي بما يرضي الله وحق ربنا هتلاقي مفاجأت كثيرة، ربما تجد بيراميدز بطل الدوري، والمصري البورسعيدي ينافس بقوة".

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: القصة لو مشيت صح هتلاقي بيراميدز يفوز بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة، والأهلي والزمالك داخلين بقوة والمصري البورسعيدي بينافس، لكن قصة التفويت لفريق معين واللي حصل الموسم الماضي أضاع مجهود الفرق.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: أنا بتكلم كمشجع كورة، الاحتواء اللي بيحصل للأهلي والزمالك، وأصل الأهلي لم يأت والزمالك لم يأت، لو فيه عدل أمور كثيرة ستتغير، ربما هناك عدل وأمور أخرى تحسنت هذا الموسم بسبب تواجد هاني أبو ريدة في رئاسة اتحاد الكرة، أصبح هناك شكل مختلف ونظام محترف، الدوري هذا الموسم منظم وشكله أفضل.

واختتم بودي سمير حديثه: صعب جدًا إلغاء الهبوط هذا الموسم، كده الدوري هيبقى 50 فريق، هناك 4 أندية ستهبط بنهاية الموسم مهما كانت أسمائها، البطولة ستستمر ولن تقف على أي نادي، ما حدث الموسم الماضي لن يتكرر.