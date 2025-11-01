قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
بودي سمير: لو فيه عدل بيراميدز سيفوز بالدوري

ياسمين تيسير

أكد عبد الرحمن سمير "بودي سمير" حارس مرمى نادي إنبي، على إمكانية حدوث مفاجأت في بطولة الدوري في حالة مراعاة إقرار الحق والعدل بين جميع الفرق قائلاً: لو الأمور هتمشي بما يرضي الله وحق ربنا هتلاقي مفاجأت كثيرة، ربما تجد بيراميدز بطل الدوري، والمصري البورسعيدي ينافس بقوة".

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: القصة لو مشيت صح هتلاقي بيراميدز يفوز بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة، والأهلي والزمالك داخلين بقوة والمصري البورسعيدي بينافس، لكن قصة التفويت لفريق معين واللي حصل الموسم الماضي أضاع مجهود الفرق.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: أنا بتكلم كمشجع كورة، الاحتواء اللي بيحصل للأهلي والزمالك، وأصل الأهلي لم يأت والزمالك لم يأت، لو فيه عدل أمور كثيرة ستتغير، ربما هناك عدل وأمور أخرى تحسنت هذا الموسم بسبب تواجد هاني أبو ريدة في رئاسة اتحاد الكرة، أصبح هناك شكل مختلف ونظام محترف، الدوري هذا الموسم منظم وشكله أفضل.

واختتم بودي سمير حديثه: صعب جدًا إلغاء الهبوط هذا الموسم، كده الدوري هيبقى 50 فريق، هناك 4 أندية ستهبط بنهاية الموسم مهما كانت أسمائها، البطولة ستستمر ولن تقف على أي نادي، ما حدث الموسم الماضي لن يتكرر.

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد