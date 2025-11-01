قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى:
أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد
خط الدفاع:
محمود مرعى - احمد سامي - محمد الشيبي - على جبر - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة
خط الوسط:
عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - احمد عاطف قطة - احمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه
خط الهجوم:
فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس