تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ما موقف الأهلي وبيراميدز؟

حسم فريق بيراميدز، تأهله إلى مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليمثل مصر بجانب النادي الأهلي في المراحل المقبلة من هذه البطولة القارية.

وتمكن بيراميدز، من تحقيق الفوز على نظيره التأمين الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره في الحفاظ على اللقب.

تفاصيل تأهل الأهلي وبيراميدز

تمكن فريق بيراميدز فى التأهل إلي دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على نظيره التأمين الإثيوبي بهدفين نظيفين، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف بيراميدز الأول عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 11، فيما سجل الهدف الثاني عن طريق الخطأ من أحد مدافعي التأمين الإثيوبي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

على الجانب الآخر، كان النادي الأهلي قد تأهل أيضًا إلى مرحلة المجموعات، وذلك بعد تخطيه فريق إيجل نوار البوروندي بفوز واضح بلغ مجموع أهدافه 2-0 في مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ 32.

لكن لا يزال هناك مقعد واحد لم يُحسم في مرحلة المجموعات، وهو المقرر أن يتنافس عليه نهضة بركان المغربي وأهلي طرابلس الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل 1-1. سيتم تحديد المتأهل من خلال مباراة الإياب المرتقبة بعد غدٍ السبت.

التصنيفات الحالية للأندية

وفقًا للتصنيفات الحالية المعلنة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يبرز تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، سيمبا التنزاني.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي.

التصنيف الثالث: الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري.

التصنيف الرابع: الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.

ومع تأهل نهضة بركان، من المتوقع أن ينضم ذلك الفريق إلى المستوى الأول، بينما سيتراجع فريق سيمبا التنزاني إلى التصنيف الثاني بجوار بيراميدز. وإذا تمكن أهلي طرابلس من التأهل إلى دور المجموعات، سيجد نفسه في التصنيف الرابع.

القرعة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً أن قرعة دور المجموعات للبطولتين ستقام يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل، وذلك في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا.

ستبدأ مراسم سحب القرعة يوم 3 نوفمبر بقرعة دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في تمام الساعة الـ 14:00 ظهراً بتوقيت السعودية ومصر. تليها مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الـ 15:00.