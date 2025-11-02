قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أول اختبار لـ عبد الرؤوف.. الزمالك في مواجهة قوية أمام طلائع الجيش بالدوري

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني أحمد عبد الرؤوف بعد توليه المسؤولية رسميًا خلفًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث يسعى عبد الرؤوف لتحقيق بداية قوية واستعادة نغمة الانتصارات للفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – خوان بيزيرا – شيكو بانزا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

غيابات الزمالك

يواجه أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، تحديًا صعبًا في أول ظهور له مع الفريق، بعد غياب عشرة لاعبين عن مواجهة اليوم لأسباب متنوعة، ما بين استبعاد فني وبرامج تأهيلية للإصابة.

ويغيب عن الزمالك كل من: محمد عواد، محمود الشناوي، صلاح مصدق، بارون أوشينج، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر منسي، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف.


ويأتي استبعاد الثنائي الفلسطيني آدم كايد وأحمد شريف بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة.

 بينما تم استبعاد باقي اللاعبين بقرار فني من الجهاز الفني، في حين تم استبعاد محمد السيد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشاب أيضًا لأسباب تربوية بجانب عدم تجديد عقده.

نادي الزمالك طلائع الجيش استاد القاهرة الدولي الدوري المصري الممتاز أحمد عبد الرؤوف

