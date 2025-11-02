قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفيرة مصر في سلوفينيا: المتحف المصري الكبير يخلد تفاصيل الحضارة الإنسانية الأولى
سفارات مصر تنقل أجواء الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير إلى عواصم العالم
مستشار ملك البحرين: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز عظيم يعكس مجد الحضارة المصرية
أسوشيتد برس: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على منطقة الكاريبي
نائبة وزيرة التضامن تلتقي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بالقاهرة
ملايين التغريدات.. المتحف المصري الكبير يتصدر ترند العالم..صور
أفضل 5 سيارات تحت 60 ألف ريال سعودي | صور
كيفية سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2025
وسيم السيسي: احتفالية المتحف الكبير تؤكد أن مصر مبدعة في كل الفنون
البحر الأحمر.. ملاذ الأوروبيين الدافئ: 35 ألف سائح يصلون في يوم واحد مع بدء الموسم الشتوي
استشهاد وإصابة 7 أشخاص إثر غارة إسرائيلية على بلدة "كفررمان" جنوبي لبنان
إسماعيل الليثي يعلن عن زواجه من شيماء سعيد مجددا | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. بيراميدز يسعى لتأكيد صحوته المحلية أمام الاتحاد السكندري

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله مؤخرًا إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عقب تجاوزه فريق التأمين الإثيوبي، إلى جانب انتصاره في آخر مواجهة له بالدوري على فاركو بهدفين دون رد، ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

ويأمل الفريق السماوي في تقليص الفارق مع متصدري جدول الدوري، خاصة أنه خاض عدد مباريات أقل من معظم الفرق، إذ لعب 8 لقاءات فقط، فاز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وخسر لقاء وحيد، ليجمع 17 نقطة حتى الآن.

أما الاتحاد السكندري، فيسعى بقيادة جهازه الفني إلى تصحيح المسار واستعادة التوازن بعد الهزيمة أمام وادي دجلة في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، في ظل تراجع النتائج التي وضعته في موقف صعب بجدول الدوري، ما يزيد من دوافع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للجماهير وتنعش آماله في الابتعاد عن مراكز الهبوط.

بيراميدز نادي بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 2-11-2025

منتخب مصر لليد

أول تعليق من وزير الرياضة بعد خسارة منتخب اليد نهائي كأس العالم

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

باكستان

باكستان: تصفية أكثر من 350 مسلحا خلال أكتوبر الماضي

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الاعتقالات في الخليل وقلقيلية واريحا

غزة

الصحة العالمية تحذر: تزايد احتياجات الصحة النفسية للسكان في غزة

بالصور

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

5 طرق مختلفة لعمل البطاطا بمذاقات «حلوة وحادقة» اعرفي الطريقة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد