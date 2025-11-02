اليوم.. بيراميدز يسعى لتأكيد صحوته المحلية أمام الاتحاد السكندري

يستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله مؤخرًا إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عقب تجاوزه فريق التأمين الإثيوبي، إلى جانب انتصاره في آخر مواجهة له بالدوري على فاركو بهدفين دون رد، ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

ويأمل الفريق السماوي في تقليص الفارق مع متصدري جدول الدوري، خاصة أنه خاض عدد مباريات أقل من معظم الفرق، إذ لعب 8 لقاءات فقط، فاز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وخسر لقاء وحيد، ليجمع 17 نقطة حتى الآن.

أما الاتحاد السكندري، فيسعى بقيادة جهازه الفني إلى تصحيح المسار واستعادة التوازن بعد الهزيمة أمام وادي دجلة في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، في ظل تراجع النتائج التي وضعته في موقف صعب بجدول الدوري، ما يزيد من دوافع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للجماهير وتنعش آماله في الابتعاد عن مراكز الهبوط.