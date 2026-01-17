وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

حرصت إدارة مستشفيات جامعة بنها، على نعي أبناء الأستاذة الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة بنها، الخمسة الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، حيث توفوا جميعًا اختناقًا نتيجة تسريب للغاز داخل شقتهم.

وتقدم بخالص العزاء كل من الأستاذ الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وجميع العاملين بالمستشفيات، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

كما تتقدم إدارة المستشفيات بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدين، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.