وكالة السلامة الأوروبية تحث شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني

دعت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي الإيراني، وسط تهديدات الولايات المتحدة للبلاد.



وفي بيان لها ؛ قالت الوكالة في بيان: “وجود مجموعة كبيرة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي واحتمال استخدامها، بالإضافة إلى ردود فعل غير متوقعة من الدولة… كل ذلك يشكل خطورة كبيرة على الرحلات المدنية التي تعمل على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران”.

ووفق ما نشرته وكالة “رويترز” ؛ فقد حذرت الوكالة من زيادة مخاطر استهداف الطائرات في المجال الجوي الإيراني عن طريق الخطأ في ظل استمرار التوتر واحتمال شن الولايات المتحدة عملا عسكريا، وهو ما وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

وأبانت بيانات مواقع تتبع الرحلات أن شركات طيران أوروبية من بينها ويس إير ولوفتهانزا والخطوط الجوية البريطانية تجنبت الطيران فوق إيران والعراق أول أمس الخميس رغم إعادة فتح المجال الجوي.

يشار إلى أن وكالة رويترز كانت قد نقلت عن سكانٍ ومنظمةٍ حقوقية في إيران إن الاحتجاجات هناك تراجعت في الأيام الأخيرة.