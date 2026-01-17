قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البنتاجون: إرسال قوات ومعدات عسكرية للشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران

القسم الخارجي

تستعد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، في تحرك يعكس تصاعد التوترات الإقليمية وقلق واشنطن من تصاعد الأزمات في المنطقة، لاسيما مع جمهورية إيران الإسلامية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤول في الحكومة الأمريكية، إن الخطط تشمل إرسال قوات وأصول عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، من بينها مجموعة ضاربة لحاملة طائرات، وطائرات إضافية، وأنظمة دفاع جوي أرضية، وفقا لما عرضته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وتأتي هذه التعزيزات في إطار محاولة البنتاغون تعزيز قدرة الوجود العسكري الأميركي في مواجهة أي تهديدات محتملة قد تنشأ من إيران أو حلفائها في المنطقة.

وأكد المسؤول أن القوات الإضافية تهدف إلى تعزيز الأصول العسكرية الأمريكية المنتشرة بالفعل في المنطقة، وضمان جاهزية الرد على أي تصعيد غير متوقع. 

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وطهران وسط خلافات دبلوماسية عميقة، مشيراً إلى أن إرسال الأصول الجديدة لا يرتبط بقرار حرب مباشر، لكنه يعكس رغبة الإدارة الأميركية في الحفاظ على جاهزية الدفاع والردع.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام من إعلان مسؤول أمريكي أن إيران قررت عدم المضي في تنفيذ حكم الإعدام بحق بعض المحتجين، وسط احتجاجات شعبية واسعة النطاق داخل البلاد. 

وأظهر هذا القرار الإيراني تراجعاً مؤقتاً في مستوى التصعيد، إلا أن الإدارة الأمريكية قررت المضي قدماً في تعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تنسجم مع التحركات الأمريكية السابقة لتعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط على مدى السنوات الماضية، خصوصاً في ظل توترات مع جماعات متشددة وفي سياق النزاعات المستمرة في العراق وسوريا واليمن. 

وتُظهر التقارير أن الولايات المتحدة لديها قاعدة واسعة من القوات والقواعد في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، تشمل دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط، وتستخدمها كمنصات دفاع واستجابة سريعة لأي تهديدات.

وفي الجانب السياسي، لطالما كانت قوة الردع العسكرية الأمريكية في المنطقة محور جدل في الأوساط الدولية؛ فبينما يرى مسؤولون أميركيون أنها ضرورية لحماية المصالح الأمريكية وشركائها، ينتقد خصوم واشنطن هذا الوجود باعتباره تصعيدياً ويزيد من فرص الاحتكاك المباشر مع قوى إقليمية مثل إيران. ومع هذا التحرك الأخير، يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي تولي أولوية عالية لجهوزية قواتها في الشرق الأوسط، وسط توقعات بتزايد التعقيدات الأمنية.

ويعكس التحرك الأمريكي المتجدد نحو تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط تصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي والتحديات الأمنية التي تواجهها واشنطن، خصوصاً في ظل التوترات المتواصلة مع إيران. 

وهذه الخطوة أيضاً التوازن الدقيق بين حاجة الإدارة الأمريكية  لضمان حماية مصالحها العسكرية والدبلوماسية، وبين فرص تفادي تصعيد عسكري مباشر في المنطقة.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الشرق الأوسط واشنطن إيران الولايات المتحدة

