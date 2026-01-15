الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط

أفاد مصدر لموقع «NewsNation» الأمريكي، أن البنتاجون بدأ في نقل مجموعة ضاربة من حاملات الطائرات من بحر الصين الجنوبي إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، الذي يشمل منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات بين إدارة ترامب وإيران.

وتتركز هذه المجموعة البحرية حول حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن، وتشمل عدة سفن حربية بالإضافة إلى غواصة هجومية واحدة على الأقل، وتُعد من أبرز التشكيلات العسكرية الأمريكية، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانتقال نحو أسبوع كامل.

ويأتي هذا التحرك العسكري الكبير بالتزامن مع اضطرابات واسعة تشهدها إيران داخليًا، وسط تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن لدعم المعارضة الإيرانية.

وأصدرت إيران أمس الأربعاء إشعارًا للرحلات الجوية في هذا السياق، وسط متابعة دقيقة للمستجدات.