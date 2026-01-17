مي كساب تكشف لـ صدى البلد كواليس شخصيتها بفيلم مؤلف ومخرج وحرامي |فيديو

كشفت الفنانة مي كساب، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس مشاركتها في فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، موضحة تفاصيل الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل.



وقالت مي كساب أنها تجسد شخصية سيدة تُدعى منى، تعمل كوافيرة، حيث يقع مقر الكوافير داخل منزلها، في محاولة منها لمساعدة زوجها الذي يعمل مؤلفًا، ومساندته في تحمل أعباء ومتطلبات الحياة.



وأضافت أن أكثر ما شجعها على المشاركة في الفيلم هو السيناريو المختلف، إلى جانب فريق فيلم مؤلف ومخرج وحرامي، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة أثناء التصوير، وأن التجربة كانت مميزة على جميع المستويات، خاصة مع عودتها للسينما من خلال هذا العمل.



وأشارت مي كساب إلى أنها قدمت خلال أحداث فيلم مؤلف ومخرج وحرامي أغنية «موجوعة منك»، والتي تأتي في سياق درامي يخدم تطور الشخصية والأحداث.



واختتمت حديثها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بالتجربة، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور

https://youtu.be/jPHIJgk9mC0?si=aYdcRYjqXgDfd3ed