استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

مع انتشار الأنظمة الغذائية القاسية والوعود السريعة بخسارة الوزن، يقع كثيرون في فخ الحرمان ثم استعادة الوزن بشكل أسرع.

استشاري تغذية يفجّر المفاجأة: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان… وهذا ما يمنع ارتداد الوزن

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، المفهوم الصحيح للنظام الغذائي الصحي القائم على التوازن، وليس الإقصاء أو الحرمان.

النظام الغذائي المتوازن هو الأساس

و يؤكد صبري أن أي نظام غذائي ناجح يجب أن يعتمد على تنوّع المصادر الغذائية، لا على استبعادها.

ويقول استشارى التغذية، أن النظام الصحي الحقيقي هو الذي يحتوي على نشويات، بروتينات، دهون صحية وألياف، لأن جسم الإنسان يحتاج كل العناصر الغذائية هذه لكى يعمل بكفاءة.

ويضيف صبري أن إلغاء أي عنصر غذائي أساسي يخلّ بتوازن الجسم ويؤدي إلى نتائج مؤقتة وغير مستقرة.

لماذا الأنظمة القاسية مثل الكيتو غير مستدامة؟

و يرى صبري أن الأنظمة التي تمنع النشويات تمامًا، مثل نظام الكيتو، قد تعطي نتائج سريعة في البداية، لكنها غير آمنة على المدى الطويل.

ويصرّح قائلًا: أنظمة الحرمان مثل الكيتو بتسبب فقدان وزن سريع، لكن فرص ارتداد الوزن بعدها بتكون عالية جدًا، لأن الجسم يصبح دخل في حالة إجهاد.

كما يشير إلى أن الجسم يحتاج النشويات كمصدر أساسي للطاقة، خاصة مع ممارسة النشاط البدني.

تنظيم مواعيد الأكل يحفّز حرق الدهون

من أهم العوامل التي يركز عليها استشارى التغذية، هو تثبيت مواعيد الوجبات، لما له من تأثير مباشر على معدل الحرق.

ويقول: أن تحديد الوقت لتناول الوجبات عامل مهم جدا للأكل وباقي اليوم يصبح الجسم في حالة صيام نسبي، وهذا يساعد على حرق الدهون المتراكمة، خصوصًا دهون البطن.

المشي والنوم الجيد عناصر لا غنى عنها

و يشدد صبري على أن التغذية وحدها لا تكفي، بل يجب دعمها بنمط حياة صحي.

المشي نصف ساعة من 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا

النوم المنتظم والجيد

تقليل التوتر وتحسين الحالة النفسية

ويضيف أن قلة النوم والتوتر يتسببان فى منع الحرق بالرغم من تناول الأكل بنظام صحي.

الحالة النفسية مفتاح نجاح أي نظام غذائي

و يشير صبري إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا محوريًا في نجاح أي خطة لإنقاص الوزن، قائلا : “ لما نفسيتك تبقى كويسة، التزامك بالنظام بيبقى أسهل ونتايجه بتبان أسرع”

