إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

إجازة
إجازة
عبد العزيز جمال

يتزايد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بموعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة، في ظل ترقب القرارات الرسمية المتعلقة بإمكانية ترحيل العطلة إلى نهاية الأسبوع، وما يرتبط بذلك من تخفيف ضغط العمل ومنح فرصة أطول للراحة والتنقل بين المحافظات والالتقاء بالأهل والأصدقاء.

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة

تؤكد الأجندة الرسمية أن إجازة 25 يناير وعيد الشرطة توافق يوم الأحد 25 يناير 2026، وهي إجازة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل المطبق على العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بقاون العمل في هذه الحالة

وتشير التوقعات الحكومية إلى احتمال ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الذي يسبقها، ضمن قرار حكومي سابق بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس مع عطلة نهاية الأسبوع وتقليل أيام تعطيل العمل خلال الأسبوع. 

وحتى اللحظة لم يصدر قرار رسمي نهائي بشأن الترحيل، ومن المتوقع أن يُحسم الأمر قبل الموعد بعدة أيام عبر بيان مجلس الوزراء، سواء كان الأحد أم الخميس.
 

خريطة الإجازات الرسمية لشهر يناير 2026

يتضمن شهر يناير  إجازة عيد الميلاد الشرقي يوم الأربعاء 7 يناير، ثم تأتي إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم الأحد 25 يناير.

إجازة عيد الفطر

إجازات شهر مارس 2026

يشهد شهر مارس إجازات مرتبطة بعيد الفطر المبارك، إذ توافق وقفة العيد يوم الخميس 19 مارس، بينما تمتد عطلة العيد من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس، وهي من أطول فترات الإجازات الرسمية خلال العام.

إجازات شهر أبريل 2026

يبدأ أبريل بإجازة أحد الشعانين يوم الأحد 5 أبريل، ثم يأتي الأسبوع المقدس من الخميس 9 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل، ويتزامن الاثنين 13 أبريل أيضًا مع إجازة شم النسيم، في تداخل ملحوظ بين المناسبات المسيحية والاحتفالات الشعبية المصرية.

إجازات شهر مايو 2026

يستهل مايو بإجازة عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو، ثم تحل إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 مايو، بينما توافق وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو، على أن تكون إجازة عيد الأضحى الرسمية يوم السبت 30 مايو.

إجازة نصف العام الدراسي

إجازات يونيو ويوليو 2026

في يونيو تأتي إجازة رأس السنة الهجرية يوم الخميس 18 يونيو، بينما يشهد يوليو مناسبتين وطنيتين بارزتين، هما عيد ثورة 30 يونيو يوم الخميس 2 يوليو، وعيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو.

إجازات أغسطس وأكتوبر 2026

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 26 أغسطس، فيما تختتم الأجندة السنوية بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر الذي يوافق يوم الثلاثاء، ليكون آخر الإجازات الوطنية الكبرى في العام.

دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب في مصر

 جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 يشمل 20 يوما أي نحو 3 أسابيع، على النحو التالي:

الأربعاء 07 يناير: عيد الميلاد المجيد

الأحد 25 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الأربعاء 18 مارس - السبت 21 مارس: عيد الفطر المبارك

الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم

السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الجمعة 01 مايو: عيد العمال

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 27 مايو - الخميس 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 06 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
 

