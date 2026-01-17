قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب بشأن إيران
مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون
أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك
بالصور

أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت.. اكتشفي الطريقة المثالية

أسماء عبد الحفيظ

البطاطس المقرمشة من الأطباق التي يعشقها الجميع، لكنها غالبًا ما ترتبط بالدهون العالية والزيوت الضارة، الخبر السار هو أنه يمكنك الاستمتاع بطبق البطاطس المقرمشة في المنزل بدون استخدام الزيت، والحصول على قرمشة مذهلة وطعم رائع.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت  

في هذا المقال، نقدم أسرار وتقنيات تجعل البطاطس المقرمشة صحية وسهلة التحضير، مناسبة لكل أفراد العائلة، للشيف سارة الحافظ.

اختيار البطاطس المثالية

يبدأ سر البطاطس المقرمشة من اختيار النوع المناسب. يُفضل استخدام البطاطس البيضاء أو الحمراء لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الرطوبة وتمنح قرمشة أفضل بعد الطهي. البطاطس الجديدة أو الصغيرة قد تحتوي على ماء أكثر، مما يجعلها أقل قرمشة، لذا تجنبيها عند الرغبة في النتيجة المثالية.

طريقة التقطيع والتجفيف

التقطيع الصحيح للبطاطس خطوة أساسية للحصول على القرمشة، يمكن تقطيع البطاطس إلى أصابع أو شرائح رفيعة حسب الرغبة.

بعد التقطيع، ينصح بنقعها في ماء بارد لمدة 20 دقيقة لإزالة النشا الزائد، ثم تجفيفها جيدًا باستخدام منشفة نظيفة. هذه الخطوة تمنع التصاق القطع ببعضها وتساعد على الحصول على القرمشة المطلوبة.

استخدام الفرن أو الهواء الساخن

بدلاً من القلي بالزيت، يمكن طهي البطاطس في الفرن أو جهاز الهواء الساخن.

يتم توزيع البطاطس في صينية مبطنة بورق الخبز وتُرش برشة بسيطة من زيت الزيتون أو تُترك بدون زيت تمامًا. حرارة الفرن العالية (200-220 درجة مئوية) تساعد على الحصول على القرمشة من الخارج مع الحفاظ على الليونة من الداخل.

التوابل السحرية

التوابل هي سر النكهة الغنية للبطاطس المقرمشة. يمكن استخدام الفلفل الأسود، البابريكا، الثوم البودرة، والزعتر لإضفاء طعم مميز دون زيادة السعرات.

إضافة رشة من البقدونس الطازج بعد الطهي تعطي اللون والنكهة الطازجة. يمكن أيضًا تجربة بودرة البصل أو الشطة لإضفاء نكهة حارة خفيفة.

طريقة طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت 

البطاطس المقرمشة بدون زيت تصلح كمقبلات أو طبق جانبي مع البروتينات مثل الدجاج المشوي، السمك، أو اللحم المشوي. يمكن تقديمها مع صوص طبيعي خفيف مثل الزبادي بالثوم، أو صوص الأفوكادو لتعزيز الطعم دون زيادة السعرات.

نصائح إضافية للحصول على أفضل نتيجة:

  • توزيع البطاطس على الصينية بحيث لا تتكدس لضمان التسوية المتساوية.
  • تقليب البطاطس نصف مدة الطهي للحصول على قرمشة متساوية من كل الجهات.
  • تخزين البطاطس النيئة في مكان جاف وبارد بعيدًا عن الرطوبة.
  • تقديمها فور خروجها من الفرن للحصول على أفضل قرمشة ونكهة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بالبطاطس المقرمشة بطريقة صحية تمامًا، مع الحفاظ على المذاق الرائع الذي يعشقه الجميع.

هذه الوصفة تجعل تجربة تناول البطاطس ممتعة بدون الشعور بالذنب، وهي مثالية للوجبات اليومية أو التجمعات العائلية.

البطاطس البطاطس المقرمشة طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت البطاطس المقرمشة بدون زيت أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت طريقة التقطيع والتجفيف اختيار البطاطس المثالية طريقة طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت

