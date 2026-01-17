قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

أسماء عبد الحفيظ

تسعى الكثير من السيدات والرجال في الوقت الحالي إلى تناول وجبات صحية دون الشعور بالحرمان، خصوصًا مع ضغط الحياة اليومية، اتباع نظام غذائي متوازن لا يعني التخلي عن الطعام اللذيذ، بل اختيار أطباق تجمع بين المذاق الرائع والقيمة الغذائية العالية.

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك بدون حرمان

في هذا المقال نقدم خمس وصفات سريعة يمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة، تساعد على التحكم في الوزن وتغذية الجسم بشكل متكامل، لخبيرة التغذية سكينة جمال.

1. سلطة الكينوا بالخضار الطازجة

قالت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، تعتبر الكينوا من أفضل مصادر البروتين النباتي، بالإضافة إلى احتوائها على الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكن إضافة الطماطم، الخيار، الفلفل الأحمر، والجزر المبشور، مع رشة من عصير الليمون وزيت الزيتون. هذه السلطة سهلة التحضير، ومنعشة في الأيام الحارة، كما أنها مفيدة للجهاز الهضمي.

2. صدور الدجاج المشوية مع الخضار

الدجاج مصدر غني بالبروتين قليل الدهون، ويمكن شويه مع الخضار مثل البروكلي، الكوسة، والجزر. التوابل الطبيعية مثل الزعتر، البابريكا، والفلفل الأسود تضيف نكهة مميزة دون زيادة السعرات الحرارية. هذه الوصفة تمنح الجسم الطاقة المطلوبة وتحافظ على العضلات أثناء فقدان الوزن.

3. شوربة العدس المغذية

العدس من البقوليات الممتازة التي تمد الجسم بالبروتين والألياف. يمكن تحضير شوربة العدس مع البصل، الجزر، والكرفس، مع إضافة القليل من الكمون والكركم. شوربة العدس تساعد على الهضم، تمنح إحساسًا بالشبع، وتساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

4. عصيدة الشوفان بالفواكه والمكسرات

عصيدة الشوفان وجبة مثالية لبدء اليوم بنشاط، فهي غنية بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، وتساعد على خفض الكوليسترول. يمكن إضافة الفواكه الموسمية مثل التفاح، التوت، والموز، مع رشة من المكسرات مثل اللوز والجوز. هذه الوصفة تمنح الجسم عناصر غذائية متكاملة وتساعد على ضبط الوزن.

5. الزبادي اليوناني مع التوت والعسل

الزبادي اليوناني غني بالبروتين والكالسيوم، ويمكن دمجه مع التوت الغني بمضادات الأكسدة ورشة صغيرة من العسل الطبيعي. هذه الوجبة خفيفة وسريعة التحضير، مثالية كوجبة مسائية أو سناك صحي بين الوجبات.

نصائح عامة للحفاظ على الوزن مع هذه الأطباق:

  • شرب كمية كافية من الماء يوميًا قبل وأثناء الوجبات.
  • تناول الأطعمة الطازجة والموسمية للحصول على أفضل قيمة غذائية.
  • تقليل استخدام الزيوت والدهون مع الطهي، والاكتفاء بالطرق الصحية مثل الشوي، السلق، أو البخار.
  • ممارسة نشاط بدني بسيط يوميًا لتعزيز حرق السعرات.

باتباع هذه الوصفات البسيطة، يمكنك تناول وجبات صحية وشهية في نفس الوقت، دون الشعور بالحرمان أو فقدان الطاقة. كل وصفة من هذه الأطباق يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، مما يجعلها مناسبة للحياة العصرية المزدحمة، وتساعد على بناء عادات غذائية صحية مستدامة.

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

