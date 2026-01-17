قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب بشأن إيران
مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون
أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مليارات النفط الفنزويلي في الدوحة.. مسار غامض لعائدات بيع البترول يثير تساؤلات واشنطن وكاراكاس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في تطور لافت يسلّط الضوء على تشابكات السياسة والاقتصاد والعقوبات الدولية، كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مسار غير تقليدي اتبعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع عائدات بيع النفط الفنزويلي. فبدلاً من إيداع مئات الملايين من الدولارات في بنوك أمريكية أو تحويلها مباشرة إلى كاراكاس، جرى توجيه هذه الأموال إلى قطر، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية واقتصادية، وتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن الشفافية والمآلات المستقبلية لهذه العائدات.

عائدات نفطية بمسار غير مباشر

بحسب التقرير، جمعت أول عملية بيع معلنة للنفط الفنزويلي نحو 500 مليون دولار، ووصفتها إدارة ترامب بأنها مجرد بداية لسلسلة صفقات قد تدر مليارات الدولارات لاحقًا. إلا أن المفاجأة لم تكن في حجم العائدات، بل في وجهتها؛ إذ أكد مسؤول سابق مطّلع على الملف أن الأموال أُودعت في قطر، وليس داخل النظام المصرفي الأمريكي أو في الحسابات الفنزويلية المباشرة.

عقوبات تعزل فنزويلا عن النظام المالي

تأتي هذه الخطوة في ظل خضوع فنزويلا لعقوبات غربية مشددة، أدت إلى عزلها فعليًا عن النظام المصرفي العالمي لسنوات. وعلى مدار العقود الماضية، استولت الحكومة الفنزويلية على أصول نفطية، ما دفع شركات طاقة أجنبية إلى المطالبة بتعويضات، وتحويل الملف إلى ساحة نزاع قانوني مفتوحة مع الدائنين الدوليين.

أوامر تنفيذية لحماية العائدات

في هذا السياق، شدد الرئيس ترامب على ضرورة أن تعود عائدات بيع النفط بالنفع المباشر على الشعب الفنزويلي، وليس على الدائنين أو الشركات الغربية التي تطالب بحقوق مالية. وأصدر أمرًا تنفيذيًا يمنع أي محاولات لفرض حجوزات أو استقطاعات أو أحكام قانونية تستهدف هذه الأموال، في محاولة لإبقائها بعيدة عن النزاعات القضائية المعقدة.

لماذا قطر؟

يرى مراقبون أن إيداع الأموال في حساب بقطر يُعد وسيلة فعالة لإبعادها عن متناول الدائنين الغربيين، كما يعكس دور الدوحة كوسيط تقليدي بين واشنطن وكاراكاس. ويشير خبراء إلى أن قطر لعبت هذا الدور حتى قبل التطورات الأخيرة المتعلقة بقيادة فنزويلا، ما يجعلها خيارًا “آمنًا” نسبيًا من منظور الإدارة الأمريكية.

مخاوف الشفافية و«الصندوق الأسود»

رغم ذلك، يثير هذا المسار مخاوف جدية تتعلق بالشفافية. فخبراء العلاقات الخارجية يحذرون من أن غياب خطة معلنة لإدارة هذه الأموال، وعدم وضوح الجهة المشرفة عليها، ومعايير مكافحة الفساد وغسل الأموال، قد يحول هذا الترتيب المالي إلى ما يشبه “صندوقًا أسود”، يصعب تتبع حركته أو مساءلة القائمين عليه.


بين الرغبة في ضمان وصول عائدات النفط إلى فنزويلا، ومحاولة تحصينها من الدائنين والنزاعات القانونية، تقف إدارة ترامب أمام معادلة معقدة. فاختيار قطر كوجهة للأموال قد يحقق أهدافًا سياسية قصيرة المدى، لكنه في المقابل يفتح نقاشًا واسعًا حول الشفافية والحوكمة المالية.

الاقتصاد ترامب فنزويلي قطر الصندوق الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

الزواج

عالم بالأزهر: تعدد الزوجات يكون لعلاج المشكلات وليس لخلقها

دار الإفتاء

الإفتاء توضح مسافة السفر التي يجوز بها الترخص بـ قصر الصلاة

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الديني علي السيستاني في وفاة شقيقه

بالصور

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت.. اكتشفي الطريقة المثالية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد