الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اليوم .. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنطلق اليوم السبت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

وتُجرى الانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية نقابات: «الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية»، على أن تُستكمل  انتخابات المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته نقابة المحامين.

انتخابات النقابات الفرعية للمحامين مستوى الجمهورية إشراف قضائي كامل نقابة المحامين ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة

