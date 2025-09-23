جماهير الأهلي تدعم أحمد عبد القادر في لقاء حرس الحدود

كشف الإعلامي احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن دعم جماهير الاهلي لأحمد عبد القاذر خاصة مع دخوله قائمة الاهلي في مباراة حرس الحدود.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" جماهير الأهلي في استاد الكلية الحربية تدعم أحمد عبدالقادر بهتافات خاصة في الظهور الأول له مع الفريق منذ انطلاق الموسم.



جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.