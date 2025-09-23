أحمد حسن: الأهلي لو كسب القمة هيكون منافس قوي على بطولة الدوري

شارك الإعلامي أحمد حسن، متابعيه، منشوراً بشأن نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفرص دخوله في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الأهلي لو كسب القمة هيكون منافس قوي علي بطولة الدوري، المكسب هيرجع الثقة للأهلي واللاعبين و للجميع داخل النادي، في حالة الخسارة و فوز الزمالك الأزمات هتكون زيادة والزمالك هيكون أقرب".

وأعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.