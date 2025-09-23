قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد حسن: الأهلي لو كسب القمة هيكون منافس قوي على بطولة الدوري

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن، متابعيه، منشوراً بشأن نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفرص دخوله في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الأهلي لو كسب القمة هيكون منافس قوي علي بطولة الدوري، المكسب هيرجع الثقة للأهلي واللاعبين و للجميع داخل النادي، في حالة الخسارة و فوز الزمالك الأزمات هتكون زيادة والزمالك هيكون أقرب".

وأعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي،  قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

الاهلي الزمالك الدردير

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الاهلي

اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرتغالي برونو .. أحمد حسن يكشف

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

ارشيفية

لضبط متعاطي المخدرات.. حملات مرورية مكبرة بشوارع القاهرة والجيزة

جثة

طفل ينهي حياته شنقا داخل محل منظفات في القطامية

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة كابلات خاصة بمحطة سكك حديد قنا

بالصور

فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

