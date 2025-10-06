قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن شروط تجديد أحمد عبد القادر نجم الأهلي مع الفريق. 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"عبد القادر يقترب من التجديد مع الأهلي لمدة 3 سنوات بدون شرط جزائي".

وكشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول، عقد جلسة مع اللاعب أحمد عبد القادر خلال الساعات الماضية لمناقشة ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن الجلسة شهدت أجواء إيجابية، حيث أبدى عبد القادر مرونة كبيرة ورحّب بفكرة التجديد، مؤكدًا لمدير الكرة أنه لا يمانع في الاستمرار داخل الأهلي، على أن يتم حسم الاتفاق النهائي بعد التفاهم على التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد.

يأتي ذلك في إطار سياسة إدارة الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية وتجديد عقود اللاعبين الذين يمثلون القوام الرئيسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

