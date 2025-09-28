مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عرض تجديد للنجم أحمد عبد القادر في النادي الأهلي .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الأهلي يعرض التجديد علي أحمد عبد القادر لمدة ثلاث سنوات مقابل ٣٥ مليون جنيه في الموسم".



وكان قد تحدث سيد عبدالحفيظ نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في أحمد عبدالقادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا على أنه لاعب مميز ولكن لابد من تجهيز البديل تحسبًا لرحيله.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "إم بي سي مصر 2": "أحمد عبدالقادر لعيب كورة على مستوى عالي جدًا وبيجيد اللعب في الجناحين يمين وشمال".

وأضاف: “أحمد عبدالقادر لعيب مختلف وعنده مهارة كبيرة وبيعدي واحد على واحد، والشيء ده بتحتاجه جدًا في حته اللعب بالمساحات الضيقة”.