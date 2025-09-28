أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق

أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، اليوم الأحد، تعاقده مع المدرب المصري طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي- عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)- أن هذا التعاقد يأتي في إطار الاستعدادات للمنافسات القادمة، والتي تشمل نهائيات كأس ليبيا والدوري الممتاز للموسم المقبل، حيث يطمح أهلي بنغازي إلى تحقيق نتائج مميزة تحت قيادة المدرب الجديد.

وفي الـ 31 أغسطس الماضي، وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، متمنية له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في الخطوات المقبلة.

ورحل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي، بعد تعادله سلبيا أمام ضيفه طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.