قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق

أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم
أ ش أ

أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، اليوم الأحد، تعاقده مع المدرب المصري طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي- عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال)- أن هذا التعاقد يأتي في إطار الاستعدادات للمنافسات القادمة، والتي تشمل نهائيات كأس ليبيا والدوري الممتاز للموسم المقبل، حيث يطمح أهلي بنغازي إلى تحقيق نتائج مميزة تحت قيادة المدرب الجديد.

وفي الـ 31 أغسطس الماضي، وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، متمنية له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في الخطوات المقبلة.

ورحل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي، بعد تعادله سلبيا أمام ضيفه طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

نادي أهلي بنغازي الليبي المدرب المصري طارق مصطفى تدريب الفريق الأول لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

الزكاة

هل يجوز إخراج أموال الزكاة في بناء مسجد جديد؟.. الإفتاء يوضح

"حكماء المسلمين": الانتفاع بالمعلومات حقٌّ إنسانيٌّ يعزز العدالة والشفافية ويكرِّس قيم الأخوة الإنسانية

"حكماء المسلمين": الانتفاع بالمعلومات حقٌّ إنسانيٌّ يعزز العدالة والشفافية ويكرِّس قيم الأخوة الإنسانية

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: المجاهرة بالمعصية إعلان حرب على الله ورسوله

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

المزيد