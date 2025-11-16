العوا يغير موقفه.. أحمد موسى: إشادة غير مسبوقة بالرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا كان قبل عام 2011 من أصحاب الأدوار “التخريبية والتآمرية” ضد الدولة المصرية، موضحًا أنه لم يكن عضوًا في جماعة الإخوان، لكنه كان داعمًا لها ومتواجدًا في محيطها، وظل متمسكًا بمواقفه المؤيدة للجماعة خلال تلك المرحلة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد، أن العوا خرج اليوم للمرة الأولى ليقدم ما وصفه بـ “شهادة حق” تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن العوا أقر بتحمل الرئيس أعباء ثقيلة خلال السنوات الأخيرة، وبأنه يستحق التقدير لما قدمه من جهود في أحلك الظروف.

وأشار موسى إلى أن تصريحات العوا الأخيرة تمثل تحولًا بارزًا مقارنة بمواقفه السابقة، وتعكس اعترافًا واضحًا بحجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية، والدور الرئيسي الذي لعبه الرئيس السيسي في حماية الوطن والحفاظ على استقراره.