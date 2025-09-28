من هو توماسبيرج المرشح لتدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي؟

يدرس النادي الأهلي تعيين الدنماركي توماس توماسبيرج، المدير الفني السابق لنادي ميتلاند، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي أُقيل الشهر الماضي عقب سلسلة من النتائج السلبية، ويتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت لحين حسم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

السيرة التدريبية لتوماسبيرج

يبلغ توماسبيرج من العمر 49 عامًا، وارتبط اسمه بعدة أندية دنماركية طوال مسيرته، حيث قاد هيورينج، فريديريسيا، راندرز، هوبرو، وأخيرًا ميتيلاند. ورغم خبراته المتنوعة، لم يسبق له خوض أي تجربة تدريبية خارج الدنمارك، ما يجعل احتمال انتقاله إلى الأهلي أول تحدٍ له على الساحة الدولية.

إنجازات وبطولات لافتة

استطاع المدرب الدنماركي أن يحقق 3 بطولات رسمية خلال مسيرته:

لقب دوري الدرجة الثانية مع نادي هوبرو.

كأس الدنمارك مع فريق راندرز.

الدوري الدنماركي الممتاز موسم 2023-2024 مع ميتيلاند.

وبالرغم من تتويجه الأخير بالدوري، أعلن ميتيلاند في نهاية أغسطس الماضي رحيل توماسبيرج في خطوة مفاجئة، خصوصًا وأن الفريق لم يعرف الخسارة في آخر 18 مباراة تحت قيادته.

علاقة خاصة مع إمام عاشور

المدرب المرشح لديه تجربة سابقة مع لاعب الأهلي الحالي إمام عاشور، حيث اجتمعا في ميتيلاند عام 2023 عقب انتقال اللاعب من الزمالك. لكن عاشور لم يحصل على فرصة المشاركة تحت قيادته، واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء في أربع مباريات قبل أن يتعرض للإصابة.

نتائج قوية ورحيل مثير للجدل

وقدّم توماسبيرج مستويات مميزة مع ميتيلاند، إذ قاد الفريق لتصدر جدول الدوري في المرحلة الأولى، قبل أن يخسر اللقب بفارق نقطة وحيدة عن كوبنهاجن.

كما ساهم في تأهل الفريق إلى دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، إلا أن رحيله المفاجئ أثار العديد من علامات الاستفهام في الشارع الكروي الدنماركي.

الأهلي أمام قرار حاسم

يُعد توماسبيرج من بين أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي، في ظل سعي إدارة القلعة الحمراء لإعادة الفريق إلى طريق البطولات بعد تراجع نتائجه محليًا وقاريًا. وسيكون اختيار المدير الفني الجديد بمثابة خطوة محورية تحدد ملامح المرحلة المقبلة للفريق الأكثر تتويجًا في تاريخ إفريقيا.