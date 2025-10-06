عرض أخير من الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر بـ17 مليون جنيه سنويًا

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة النادي الأهلي قدّمت عرضًا جديدًا للاعب أحمد عبد القادر من أجل تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي كان قد عرض في البداية على اللاعب عقدًا بقيمة 13 مليون جنيه في الموسم، إلا أن عبد القادر رفض العرض، ما دفع النادي لتجهيز عرضٍ جديد بقيمة 17 مليون جنيه سنويًا، سيكون هو العرض الأخير من جانب الإدارة.

وأضاف أن الأهلي أبلغ اللاعب بشكل واضح أن العرض الحالي هو النهائي، وفي حال عدم موافقته عليه سيتم غلق ملف التجديد بشكل نهائي.