بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

انطلقت أولى حلقات حكاية "Just You" بطولة الفنانة تارا عماد، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، لتفاجئ الجمهور بجرعة مكثفة من الغموض والإثارة منذ اللحظات الأولى.

الحلقة بدأت مع شخصية "سارة"، الصحفية الشابة التي تصدم حين تتلقى رسالة غامضة من حسابها الشخصي تقول: "شكراً على العربية"، لتجد نفسها أمام لغز يثير الشكوك ويدفعها إلى حالة من الريبة والخوف.

ورغم محاولتها الاستعانة بوالدتها لتفسير ما يحدث، لم تلق تصديقًا منها، وهو ما زاد من شعور "سارة" بالوحدة. الأحداث تتصاعد أكثر مع ظهور زملائها في العمل، ومنهم عمرو جمال وبسمة داوود، الذين يحاولون تقديم الدعم، لكنها تدخل إلى أرشيف الجريدة المظلم لتكتشف رسائل صادمة من نفسها وتشعر بوجود غامض يطاردها، قبل أن تُصاب في رأسها وسط ذهول زملائها.

وتزداد حدة الغموض حين تُظهر مراجعة كاميرات المراقبة أنه لم يدخل أحد إلى المكان، لتتضاعف علامات الاستفهام بعد انقطاع الكهرباء وفصل التسجيلات في نفس اللحظة.

وفي نهاية الحلقة، تكشف صديقتها عن نصيحة حاسمة، مؤكدة لها ضرورة اللجوء إلى طبيب نفسي بعد أن مرّت هي بنفس التجربة، معتبرة أن العزلة والوحدة قد تكون وراء هذه "الأصوات" والرسائل الغامضة.

وبذلك تضع الحكاية جمهورها أمام بداية مثيرة، مليئة بالتشويق، وتفتح الباب لتساؤلات عدة حول حقيقة ما تواجهه "سارة": هل هو اضطراب نفسي أم سر خفي ينتظر الكشف؟.