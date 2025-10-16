قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
رياضة

مش بتاع أونطة.. مدحت شلبي يتغنى بوليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
يمنى عبد الظاهر

أشاد الإعلامي مدحت شلبي، بوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ام بي سي مصر 2": "وليد صلاح الدين، إذا أُتيحت له الفرصة كاملة، وابتعد عنه الحاقدون، هيبقى أفضل مدير كرة خلال الـ10 سنوات اللي فاتت، وأنا تابعت وليد مش بيقف على الدكة عمال وبطال يتكلم ويعمل شوية حركات يجذب بيها مشاعر الجماهير بالحركات اللي عارفينها، المدير الفني كل شوية لما يلاقي أبو النطيط بيطلعله ويقف جنبه ويصوت ويصرخ، المدير الفني بيضايق واللعيبة بتضايق».

وأضاف: «إنت مدير كرة، شغلتك إدارة كرة، شغلتك همزة وصل بين الجهاز الفني واللعيبة، لكن مش تقعد تنطّط يمين وشمال وتفضل تصرّخ ما شوفنا كتير قبل كده».

وواصل: «أتصور لن تحدث أي مشاكل  قبل كده مع مديرين سابقين، سواء لاعب ضرب لاعب أو لاعب رفض يسلم على مدربه».

وتابع: «ومش هقول أسماء، أكيد كلكم عارفين، لكن الشطارة في الكلام بتاكل مع الناس أحيانًا. وليد اسم كبير، ولاعب رائع، عمره ما كان بيقعد احتياطي، ومحلل محترم لا بيقول شوية تاريخ ولا بيقول جغرافيا، الأونطة دي مبتمشيش معاه ده محلل فني حقيقي، اللاعيبة بتحبه لأنهم شايفينه نجم كورة بجد ومش بتاع شو علشان يشد عيون الجماهير».

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، هاجم في الأيام الماضية مدحت شلبي، بسبب تصريحاته عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

كان عبدالحفيظ قال«التشكيك في مرض حد ده هو النقص في أبهى صوره، وبعدين طلع يقول يهمنا المصلحة العامة! المصلحة العامة فين.

