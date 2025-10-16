بعد اقتراب علاجه.. كريم فؤاد يعود لتدريبات الأهلي خلال 10 أيام

كشف الإعلامي جمال الغندور أن كريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال عشرة أيام فقط، بعد اقتراب اكتمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وأوضح الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور"، أن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في عملية التأهيل داخل مقر النادي، عقب إصابته في منشأ العضلة الأمامية بالساق اليمنى، مشيرًا إلى أن حالته في تحسن مستمر بفضل انتظامه في تنفيذ البرنامج المخصص له تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأضاف الغندور أن كريم فؤاد يخضع في الوقت الحالي للمرحلة الأخيرة من التأهيل، والتي تركز على الجوانب البدنية والعضلية، تمهيدًا لمشاركته تدريجيًا في تدريبات الكرة مع الفريق بعد عشرة أيام فقط، حال حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.