أحمد جمال يتألق فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي

عاجل
بمشاركة أكرم توفيق.. الشَّمال القطري يقلب الطاولة على الريان في قمة مثيرة ويتصدر الدوري
حالات إسقاط عضوية مجلس إدارة الهيئات الرياضية بالقانون
عالم بالأزهر: الأمة لا تنهض إلا بالمتقنين المخلصين في أعمالهم.. وهذا جزاؤهم
سر صورة إمام عاشور في ملعب التتش.. إعلامي يكشف
خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي
القرار لم يُحسم.. محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام المحلة
دعاء شهر ربيع الأول .. ماذا يقال عند بداية الشهر الهجري؟
هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
بوروسيا دورتموند يتعادل مع سانت باولي 3-3 في مباراة مثيرة بالبوندسليجا
دي بروين يسجل ويقود نابولي للفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي
وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها
القومي للطفولة والأمومة يعزي أسر ضحايا أبو تلات في وفاة بناتهن غرقا
بدأ حفل الفنان أحمد جمال فى ختام فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ، وذلك وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

ويقدم أحمد جمال نخبة من أشهر أعماله التي حظيت بجماهيرية واسعة، منها: اضحكي، حلوة الأجواء، خطير خطير، مابيعتذرش، نشيد العاشقين، كل سنة وإنت طيب، تحيا مصر، يلا نعيش، قسمة ونصيب، من غير مجاملة، إلى جانب باقة من روائع الطرب العربي التي اعتاد تقديمها.

ومن المقرر أن يليه عرض مميز يجمع الموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي في مشروعهما الفني المشترك بعنوان الصوفية والحداثة، حيث تتداخل الألحان الحديثة مع أبيات الشعر الصوفي التراثي. ويشمل البرنامج مختارات مثل: للعشق إنشادي، زدني بفرط الحب، البردة، لحى الله قلبي، يا ليلة الوصل، الله فوق القدر، المسافر (أنا المشتاق)، الله كريم، رسمتك يا حبيبي، وجه فؤادك للإله، قمر، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم وغيره

أحدث أغاني أحمد جمال

وقد طرح المطرب أحمد جمال أحدث أغانيه بعنوان حلو التان، من كلمات كوثر حجازى وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، وهى أغنية صيفية تتميّز بأجوائها الخفيفة والإيقاع الحيوى.

كلمات الأغنية 

تقول كلمات الأغنية:

حلو التان .. لايق على لون الفستان

تيجي تمشى بتعملى قلبان 

وشياكتك دى بتسحرنى

شعرك طار .. ولع جوه فى قلبى النار

بشويش لا ده أنا كده هنهار

والنغزه دى هتجنني

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

شعرك لما اتمايل .. دلعك سوى عمايل

علطول عامله مشاكل .. بعدين فى طعامتك دى

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

حلو المود .. بوجودك دايما مظبوط

و بتسحرى من غير مجهود

و شقاوتك دى بتعجبنى

جوك غير .. عالكل مسيطر و خطير

و عليكى حلاوه و تأثير

و طريقتك دى بتشغلنى

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

شعرك لما اتمايل .. دلعك سوى عمايل

علطول عامله مشاكل

بعدين فى طعامتك دى

