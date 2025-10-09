قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

6 ميداليات حصيلة مصر في الفترة الصباحية من اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف

السباحة بالزعانف
السباحة بالزعانف
عبدالله هشام

توج منتخبنا الوطنى للسباحة بالزعانف بـ 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية واحدة وثلاث برونزيات ، في إطار منافسات الفترة الصباحية لليوم الأول بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والتي تستضيفها مدينة العلمين خلال الفترة من 8 وحتى 12 أكتوبر الجاري.
ففي منافسات 1 كيلو متر سيدات توجت ندى مجدي بالميدالية الذهبية عقب تحقيقها زمن قدره 8 دقائق و 50 ثانية و95 جزء من الثانية ، فيما حصدت زميلتها غادة محمد خليل الميدالية البرونزية للمنافسة ذاتها عقب تحقيقها زمن قدره 9 دقائق و8 ثواني و62 جزء من الثانية .
وفي منافسات  1 كيلو متر للرجال توج حسن محمد الدفراوي بالميدالية  الفضية عقب تحقيقه لزمن قدره 8 دقائق 37 ثانية و 21 جزء من الثانية
وفي منافسات 1 كم متر للناشئين توج ياسين محمد بذهبية المنافسة عقب تحقيقه زمن قدره  8 دقائق و 
42 ثانية و21 جزء من الثانية، واحرز زميله يوسف أمير برونزية المنافسة عقب تحقيقه لزمن قدره       8 دقائق 53 ثانية و 44 ثانية.
وفي منافسات 1 كيلو متر ناشئات حصدت فرح وائل الميدالية البرونزية عقب تحقيق زمن قدره 9 دقائق ، و25 ثانية و 55 جزء من الثانية.
وتأهل  أحمد هشام صفوت لنهائي سباق 150م الزعانف المزدوجة رجال ، و تأهلت كل من نهى محمد وبسملة صبحي لنهائي سباق 150م الزعانف المزدوجة سيدات
كما تأهل فريدة محمد لنهائي سباق 150م الزعانف المزدوجة للناشئات ، كما تأهل عمر طاهر ويوسف عبد الرحمن لنهائي سباق 150م الزعانف المزدوجة للناشئين.
وفي الفترة المسائية يقام سباق 1 كم زعانف مزدوجة (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات) و تصفيات سباقات 150 متر مونو (رجال – سيدات / ناشئين – ناشئات).
ويشارك في البطولة 12 دول تشا مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و 16 لاعبة.

منتخب مصر منتخب السباحة السباحة بالزعانف الزعانف بطولة العالم للسباحة

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
صحة الشرقية
عادات تدمر البصر تدريجيا
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
