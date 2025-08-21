موسيقى وغناء وطرب أصيل.. أحمد جمال وسلامة والتهامي يختتمون مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

تختتم فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، بحفلين متتاليين مساء السبت 23 أغسطس على مسرح المحكي.

ففي الثامنة مساءً، يحيي النجم أحمد جمال وفرقته حفلاً غنائياً يقدم خلاله نخبة من أشهر أعماله التي حظيت بجماهيرية واسعة، منها: اضحكي، حلوة الأجواء، خطير خطير، مابيعتذرش، نشيد العاشقين، كل سنة وإنت طيب، تحيا مصر، يلا نعيش، قسمة ونصيب، من غير مجاملة، إلى جانب باقة من روائع الطرب العربي التي اعتاد تقديمها.

ويليه في العاشرة مساءً عرض مميز يجمع الموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي في مشروعهما الفني المشترك بعنوان الصوفية والحداثة، حيث تتداخل الألحان الحديثة مع أبيات الشعر الصوفي التراثي. ويشمل البرنامج مختارات مثل: للعشق إنشادي، زدني بفرط الحب، البردة، لحى الله قلبي، يا ليلة الوصل، الله فوق القدر، المسافر (أنا المشتاق)، الله كريم، رسمتك يا حبيبي، وجه فؤادك للإله، قمر، أكاد من فرط الجمال، أنا مغرم وغيرها.