نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
رياضة

الشباب والرياضة تطلق حملة توعية شاملة ضمن بروتوكول التعاون مع منظمة الصحة العالمية

القسم الرياضي

أطلقت وزارة الشباب والرياضةحملة وطنية متكاملة لدعم الصحة النفسية،تحت شعار: “لا صحة بدون الصحة النفسية”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بينن وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة والسكان (الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)، منظمة الصحة العالمية (WHO) في إطار حملة صحتك قوتك” التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لرفع الوعي الصحي والطبي لدى المواطنين في مختلف الفئات العمرية

تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية كأحد ركائز جودة الحياة،
وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التوازن النفسي ومواجهة الضغوط اليومية،
مع التأكيد على أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية،
وأن طلب الدعم النفسي خطوة نحو القوة وليس الضعف.

وتتضمن الحملة مجموعة واسعة من الموضوعات التوعوية المتخصصة التي تمس مختلف الفئات في المجتمع، منها:
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، اضطرابات القلق، الوسواس القهري، اضطرابات الهلع، اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، اضطرابات الشخصية، السلوكيات المؤذية والأفكار الانتحارية، التعافي من الإدمان، الاضطرابات الذهانية والفصام، خرف الشيخوخة والزهايمر، ضغوط العمل والضغط الأكاديمي، تحقيق التوازن النفسي، الصحة النفسية للمرأة، واضطرابات ما قبل الطمث، بالإضافة إلى الصحة النفسية للكبار وكبار السن.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه الحملة تأتي استمرارًا لجهود الدولة في نشر الثقافة الصحية والنفسية،ودعم بناء الإنسان المصري المتكامل في مختلف المراحل العمرية،
وترجمةً لرؤية القيادة السياسية في جعل الصحة النفسية جزءًا أصيلًا من التنمية الشاملة،
وذلك تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،
وتعزيزًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية من أجل مجتمع صحي ومتوازن نفسيًا.

وتُنفذ الحملة عبر الصفحات والمنصات الإعلامية لوزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي – الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، الادارة العامة للاعلام والمتحدث الرسمي ومكتب فن إدارة الحياة.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الرياضة وزارة الشباب

