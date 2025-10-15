قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
مدبولي: مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها إزاء القضية الفلسطينية بمنتهى القوة والشفافية والشرف
شريف عامر: تصريحات ترامب حول غزة مناورة.. ونتنياهو خاص معارك على كل الجبهات
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة
ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشيد بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة
أخبار العالم

سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا

سفير أنقرة بالقاهرة
سفير أنقرة بالقاهرة
ناصر السيد

نظمت السفارة التركية بالقاهرة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، فعالية تعريفية لزيادة عدد الطلاب المصريين المشاركين في برنامج التبادل الطلابي في الجامعات التركية ضمن برنامج إيراسموس+ التابع للاتحاد الأوروبي. 

حضر البرنامج التعريفي كلٌّ من رئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، وهي الجهة الرئيسية التي تُقدّم منحًا دراسية للطلاب الأجانب في تركيا؛ والمستشار التعليمي بالسفارة التركية في القاهرة؛ ومركز يونس أمره الثقافي التركي بالقاهرة؛ وحوالي 400 أكاديمي وطلاب وصحفيين وشخصيات بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي من مصر.

وبحسب البيان الصادر عن السفارة التركية بالقاهرة، تضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات الثقافية، منها معرض للصور الفوتوغرافية، ومعرض للرسم على الرخام، وتقديم القهوة التركية، وعرض للرماية، بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية تركية، وحفل موسيقي على الدفوف للطالب المصري محمود إروغلو.

في كلمته خلال الفعالية، صرّح السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، بأن تركيا تضم أكثر من 200 جامعة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن هذه الجامعات تتمتع بتنوع كبير في الإمكانيات في جميع مجالات الدراسة تقريبًا، وأعرب عن تشجيعه للطلاب المصريين على التقدم للدراسة في الجامعات التركية. 

صرح شن بأن أكثر من 10,000 طالب مصري يدرسون حاليًا في الجامعات التركية، وأضاف أن هدف تركيا هو زيادة هذا العدد إلى 20,000 طالب على المدى المتوسط.

كما أكد السفير شن، خلال لقاءاته المختلفة مع رؤساء الجامعات وممثليها في تركيا، أن مواهب الطلاب المصريين وذكاءهم تحظى بتقدير خاص بين الطلاب من جميع أنحاء العالم. 

وصرح بأن السفارة تتوقع من الطلاب المصريين دعم وتشجيع دراسة المزيد منهم في الجامعات التركية.

وأشار شن إلى أن أكثر من 300 ألف طالب أجنبي يدرسون حاليًا في الجامعات التركية، معربا عن أمله في أن يكون 30 ألفًا من هذا العدد من الطلاب المصريين، خاصة وأن مصر، بعدد سكانها البالغ 115 مليون نسمة، قادرة على تحقيق هذا الرقم بسهولة.

ولفت شن إلى اهتمام الطلاب المصريين الكبير بتعلم اللغة التركية، وأن تركيا تُصنّف من بين أفضل دول العالم من حيث عدد كليات الدراسات التركية خارج تركيا، مما يُبرز الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية والتشابهات بين البلدين.

وصرح بأن تركيا تهدف إلى توسيع نطاق تعلم اللغة التركية في مصر، وإرسال أعضاء هيئة التدريس ومدرسين للغة التركية إلى أقسام الدراسات التركية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمته، أشار السفير شن إلى أن تعلم اللغة التركية والدراسة في تركيا يمكن أن يوفر ميزة للطلاب في مصر من حيث فرص العمل، وأكد أن الطلاب الذين يدرسون في تركيا، وخاصة في المجالات التقنية، سيكونون قادرين على إيجاد فرص عمل بسهولة أكبر بفضل التوسع المستمر للاستثمارات التركية في مصر.

كما تطرق إلى "قمة شرم الشيخ للسلام"، التي استضافها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال انها شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم. 

وأكد أن القمة حققت نجاحًا باهرًا من جميع النواحي، سواء من حيث المحتوى أو المشاركة، كما أنها تُعدّ إنجازًا تاريخيًا.

أكد شن أن إعلان السلام، الذي وقّعه رؤساء أربع دول في القمة، الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا، بالغ الأهمية لحقن دماء الفلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق حل الدولتين.

وأوضح شن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحاته أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لضمان توفير الظروف الإنسانية اللازمة وتمكن فلسطين من النهوض من جديد.

