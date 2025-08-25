قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
حديقة الحيوان بالجيزة تتجه للعالمية.. تفاصيل خطة التطوير بمشاركة خبراء من أوروبا وأفريقيا| فيديو
بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج
مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور
خامنئي: واشنطن تسعى لفرض إملاءات مذلة.. وإيران لن تُخضع
7 كبائر حذرنا منها النبي بشدة.. إياك والاقتراب منها
تأهيل المتطوعين لمكافحة المخدرات.. خطوة جديدة لـ"صندوق الإدمان" في البرامج الوقائية
سعر إم جي ZS كسر زيرو 2025.. سوق المستعمل
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمود سعد: معلوماتي عن أنغام باخدها من لسانها أو مديرة أعمالها

محمود سعد
محمود سعد
يمنى عبد الظاهر

خرج الإعلامي محمود سعد عن صمته ليوضح حقيقة ما يتردد حول الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد تداول أخبار متضاربة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه يأخذ معلوماته من الفنانة أو من مديرة أعمالها.

وكتب محمود سعد عبر حسابه على فيس بوك: “فيه معلومات باخدها من أنغام أو مديرة أعمالها، مش من الدكتور أو التمرجي. مفيش مجال الأخبار تبقى تأليف. بلاقي حاجات عجيبة ملهاش علاقة بالقصة، أنغام معملتش 3 عمليات ولا جالها خراج ولا فيه خطأ طبي”.

تصريحات محمود سعد جاءت لنفي ما يتم تداوله عن تعرض المطربة لأزمات صحية و تدخلات جراحية متعددة، مؤكدًا أن مصدر معلوماته موثوق ولا علاقة له بما وصفه بـ"الشائعات الغريبة".

وكان طمأن محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أن نتائج التحاليل الأخيرة جاءت مطمئنة وقريبة جدًا من المعدلات الطبيعية.

وكتب الإعلامي محمود سعد، عبر صفحته على فيسبوك: “لمحبي انغام الكتير قوي.. قوي قوي.. هاقولكم أحدث الأخبار مساء السبت من ميونخ.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام.. الحمد لله الأرقام تقترب جدًا من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي، الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقا.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية.. والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة.. وزي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دا لأنه متخصص في الجراحات الخاصة بالبنكرياس..، كمان أنغام لم تخضع لـ ٣ عمليات جراحية زي ما اشيع”.

تابع: “واخيرًا بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي في تراجع، عايز أقول لكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده، أنا أعرف انغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد ايه علشان توصل للي هي فيه.. فحبكم الصادق جدا هو لفنانة صادقة جدًا.. وتستحقه.. دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب”.

الإعلامي محمود سعد الحالة الصحية للفنانة أنغام مديرة أعمالها نتائج التحاليل الأخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

وزارة المالية

الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات جديدة بـ 5.49 مليار دولار.. تفاصيل

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 24-8-2025

خلال الجولة

رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد يعلن تشغيل المركز التكنولوجي ويتفقد الإسكان الاجتماعي

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد