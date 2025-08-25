محمود سعد: معلوماتي عن أنغام باخدها من لسانها أو مديرة أعمالها

خرج الإعلامي محمود سعد عن صمته ليوضح حقيقة ما يتردد حول الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد تداول أخبار متضاربة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه يأخذ معلوماته من الفنانة أو من مديرة أعمالها.

وكتب محمود سعد عبر حسابه على فيس بوك: “فيه معلومات باخدها من أنغام أو مديرة أعمالها، مش من الدكتور أو التمرجي. مفيش مجال الأخبار تبقى تأليف. بلاقي حاجات عجيبة ملهاش علاقة بالقصة، أنغام معملتش 3 عمليات ولا جالها خراج ولا فيه خطأ طبي”.

تصريحات محمود سعد جاءت لنفي ما يتم تداوله عن تعرض المطربة لأزمات صحية و تدخلات جراحية متعددة، مؤكدًا أن مصدر معلوماته موثوق ولا علاقة له بما وصفه بـ"الشائعات الغريبة".

وكان طمأن محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أن نتائج التحاليل الأخيرة جاءت مطمئنة وقريبة جدًا من المعدلات الطبيعية.

وكتب الإعلامي محمود سعد، عبر صفحته على فيسبوك: “لمحبي انغام الكتير قوي.. قوي قوي.. هاقولكم أحدث الأخبار مساء السبت من ميونخ.. كنت منتظر نتائج التحاليل زي ما قلتلكم في آخر خبر كتبته عن أنغام.. الحمد لله الأرقام تقترب جدًا من الأرقام الطبيعية.. ونصح الأطباء أنغام بالمشي خارج غرفتها.. وهي الحمد لله بتاكل بشكل طبيعي، الكلام عن وجود خراج على البنكرياس غير صحيح إطلاقا.. ولم يحدث أي خطأ طبي في العملية.. والمضاعفات اللي حصلت هي المضاعفات اللي ممكن تحصل في النوع ده من الجراحات الكبيرة والخطيرة.. وزي ما قلتلكم أنغام اختارت المستشفى دا لأنه متخصص في الجراحات الخاصة بالبنكرياس..، كمان أنغام لم تخضع لـ ٣ عمليات جراحية زي ما اشيع”.

تابع: “واخيرًا بالنسبة للألم الحمد لله دلوقتي في تراجع، عايز أقول لكم إن المحنة اللي مرت بيها أنغام كشفت عن حالة حب حقيقية في منتهى القوة والصدق.. وهي تستحق ده، أنا أعرف انغام من سنين طويلة وعارف هي تعبت وشقيت قد ايه علشان توصل للي هي فيه.. فحبكم الصادق جدا هو لفنانة صادقة جدًا.. وتستحقه.. دعواتكم بقى علشان تقوم بالسلامة وتعبر رحلة الألم والحب”.