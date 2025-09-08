بسمة بوسيل تتألق بإطلالات ملكية بعد نجاح ألبومها حلم.. شاهد

خطفت المطربة المغربية بسمة بوسيل الأضواء في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث أبهرت الجميع بإطلالات أنيقة جمعت بين البساطة والرقي، ولفتت أنظار عدسات الكاميرات واهتمام وسائل الإعلام الدولية منذ اللحظة الأولى.

وفي واحدة من أكثر الإطلالات لفتا للأنظار، ظهرت بسمة بفستان أسود أنيق بتصميم عصري جريء، تميز بأكمام ضخمة مزينة بتطريزات لامعة تجمع بين اللونين الأبيض والذهبي، مع فتحة أمامية طويلة أضفت لمسة من الجرأة والرقي، واختارت تسريحة شعر مرفوعة بإتقان، أبرزت ملامحها، وزينت الإطلالة بأقراط ذهبية كبيرة وخاتم بنفس التصميم، ما أضفى طابعا ملكيا على إطلالتها.

وواصلت بسمة بوسيل تألقها بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار، حيث ارتدت فستانا أنيقا يحمل طابعا دراميا فاخرا، مزينا بتطريزات نباتية دقيقة من الريش الأسود على قاعدة بيضاء، ما أضفى على المظهر لمسة من الرقي والغموض، ونسقت معه قفازات طويلة شفافة باللون الأسود، زادت من فخامة الإطلالة.

واختارت بسمة تسريحة شعر مرفوعة مع خصلات منسدلة ناعمة، وأكملت اللوك بمكياج ناعم أبرز جمال عينيها، وشفاه باللون الأحمر، كما تألقت كذلك بمجوهرات مميزة بأحجار لامعة عكست أناقتها المعتادة.

وحازت الإطلالات على اعجاب الجمهور مؤكدين أن بسمة بوسيل بهذه الإطلالة لم تعد مجرد وجه جميل، بل أيقونة للموضة تعرف كيف تمزج بين الجرأة والكلاسيكية بإتقان لافت.

وتعد حسناء الغناء بسمة بوسيل من أبرز الأصوات النسائية على الساحة الفنية العربية، حيث استطاعت أن تفرض حضورها بخامة صوتها المميزة وأدائها العاطفي الراقي. وقد حقق ألبومها الأخير "حلم" نسب استماع ومشاهدات قياسية عبر مختلف المنصات الرقمية، ما يؤكد نجاحها الجماهيري المتصاعد وثقة جمهورها في اختياراتها الفنية.