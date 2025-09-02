بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

شاركت المصممة المغربية و طليقة تامر حسنى سلامة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل..

وظهرت بسمة بوسيل، باطلالة جريئة مرتدية فستانا كب و قصير مكشوف .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال بسمة ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

إليكم مجموعة من صور الفنانة بسمة بوسيل…