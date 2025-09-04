بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة جديدة | شاهد

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام

وظهرت بسمة بفستان أسود ملفت وظهورها بإطلالة غريبة، مرتدية فستان مكشوف جريء

وعلقت بسمه علي الصوره :"لم تسرق البندقية قلبي فحسب - بل أبقته على القناة الكبرى.

واضافت :"حتي داليدا طلع كان عندها أبو الحب ".

وكانت بسمة بوسيل، قد أعلنت عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

جدير بالذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.





