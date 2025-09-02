بسمة بوسيل تخطف الأنظار ببدلة سوداء وهوت شورت في أحدث جلسة تصوير

لفتت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأنظار من جديد بعد نشرها أحدث صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة عصرية جريئة أثارت تفاعل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل

واختارت بسمة بوسيل أن ترتدي بدلة باللون الأسود الكلاسيكي، جاءت بتصميم عصري مميز، إذ نسّقت معها هوت شورت قصير بدلاً من البنطال التقليدي، ما أضفى لمسة جريئة على الإطلالة.

وأكملت الفنانة بسمة بوسيل إطلالتها ببلوزة أنيقة بنفس اللون لتتناسب مع أسلوبها الهادئ والراقي، مع إرتدائها بوت اسود طويل باللون الاسود من الجلد.

واعتمدت بسمة تسريحة شعر منسدل بتصفيف طبيعي مع مكياج ناعم أبرز ملامحها، ليكتمل اللوك بلمسة أنثوية لافتة.

بسمة بوسيل

تفاعل الجمهور مع إطلالة بسمة بوسيل

ولقت الصور التي نشرتها بسمة بوسيل تفاعلاً كبيراً من متابعيها، حيث أثنوا على اختياراتها في عالم الموضة، مؤكدين أنها تجمع بين الأناقة والجرأة في آن واحد.

واعتبر البعض أن بسمة أصبحت أيقونة مميزة في تقديم إطلالات مختلفة ومتنوعة تناسب أحدث صيحات الموضة.

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل وأسلوبها في الأزياء

وتُعرف بسمة بوسيل بقدرتها على التجديد في إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيك، وغالباً ما تعتمد على الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض، مع إضافة لمسات عصرية تجعلها محط أنظار متابعيها.

وتؤكد ٱطلالة بسمة بوسيل على إنستجرام بالبدلة السوداء والهوت شورت على إهتمامها بـ عالم الموضة والأزياء، حيث تجمع في اختياراتها بين الجرأة والأناقة بما يواكب أحدث صيحات الموضة العالمية.